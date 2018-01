Lekarka wystawiała prawnikom fałszywe zwolnienia lekarskie. Usłyszała zarzuty

Beata J. miała wystawiać łódzkim prawnikom zwolnienia lekarskie poświadczające nieprawdę. Zarzucono jej także korupcję. Sprawę bada sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieście.

Lekarka została oskarżona o popełnienie 120 przestępstw. Prawnicy zwracali się do niej po zaświadczenia po to, żeby usprawiedliwić swoją nieobecność podczas procesów. Beata J. przyjmowała za to korzyści majątkowe - pieniądze w kwotach około 100 złotych albo podarki w postaci alkoholu czy jedzenia.