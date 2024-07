Leje od rana i tak będzie do wieczora. Ostrzeżenia IMGW

Temperatura maksymalna od 16 st. C. nad morzem i około 20 st. C. w centrum, do 23 st. C. na wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W Sudetach porywy wiatru początkowo do 70 km/h, w ciągu dnia malejące do 55 km/h. W Karkonoszach możliwa krupa śnieżna.