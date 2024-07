Upały wrócą do Polski. Zacznie się już za kilka dni

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C nad morzem, około 20 st. C w centrum, do 22 st. C na wschodzie. Będzie bardziej wietrznie i większe zachmurzenie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. W Karkonoszach możliwa będzie krupa śnieżna, czyli według definicji IMGW - "opad białych, nieprzezroczystych, matowych ziaren lodu o średnicy zazwyczaj od 2 do 5 mm". Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Słabym burzom, które możliwe będą na północy kraju towarzyszyć mogą porywy wiatru do 70 km/h.