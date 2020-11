Legnica. Zamordowana pielęgniarka w mieszkaniu. Jest akt oskarżenia

Do zbrodni doszło 23 października 2019 roku na jednym z osiedli w Legnicy. W wielopiętrowym bloku mieszkali zarówno oskarżony, jak i jego ofiara. Kobieta pracowała jako pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Do ataku doszło, gdy kobieta wchodziła do swojego mieszkania. Paweł P. miał wepchnąć ją siłą do mieszkania. W przedpokoju zadał jej kilka uderzeń w głowę, używając metalowej rurki.