Legionella. Kolejna tragiczna wiadomość z Rzeszowa

To oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych legionelli wzrosła do 24 osób. Przypomnijmy, że Legionella pneumophila to bakteria, która rozwija się w środowisku wodnym w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego w przypadku wdychania zanieczyszczonych aerozoli, np. podczas korzystania z prysznica lub klimatyzacji.