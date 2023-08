Legionella w Rzeszowie. Jest pierwszy wyleczony pacjent

Mieszkańcy Rzeszowa zaniepokojeni

Mieszkańcy Rzeszowa są bardzo zaniepokojeni. - Nie wiemy dokładnie skąd wzięła się Legionella. Nie ma możliwości jakiejkolwiek ochrony. 10 dni czekać na wynik badania? To jest kpina. My jako ludzie nie możemy nic zrobić. Jestem osobą która ma kilka poważnych przewlekłych chorób, a takich jak ja jest mnóstwo i jedyne, co możemy to czekać - kto następny? Komu się uda przeżyć, a kto nie będzie miał tej szansy? - mówi nam pani Beata.