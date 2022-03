Legion Cudzoziemski na Ukrainie. Jak Polak może legalnie wstąpić w szeregi?

Codziennie kilka osób dopytuje się mnie, w jaki sposób można dołączyć do ochotniczego legionu, który tworzy ukraiński rząd. Dziesiątki takich pytań trafiają do różnych instytucji, organizacji i fundacji. Telefony do ukraińskich przedstawicielstw wciąż są zajęte, a na kanałach ich social mediów, pojawiają się setki pytań, o możliwość walki przeciwko Rosjanom. Pytający skierowali kroki w nieodpowiednią stronę.