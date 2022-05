Lecimy na Mazury! Bezpośrednio z Wrocławia

A gdyby tak rzucić wszystko i… polecieć na Mazury? Połączyć wyjazd służbowy z weekendowym wypoczynkiem wśród mazurskiej głuszy? Teraz to możliwe! Dzięki bezpośrednim lotom z Wrocławia do oddalonego o 500 km Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury to marzenie spełni się… w godzinę.