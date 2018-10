Lecha Wałęsy nie będzie na obchodach 100-lecia niepodległości. "Zaproszono mnie, ale odmówiłem"

Lech Wałęsa twierdzi, że ostatecznie otrzymał zaproszenie na oficjalne uroczystości 11 listopada, które wysłała Kancelaria Prezydenta. Były prezydent zapowiada, że na obchodach 100-lecia niepodległości się nie pojawi.

Wałęsa odniósł się na swoim Facebooku do doniesień na temat zaproszeń, których Kancerlaria Prezydenta miała nie wysłać do byłych głów państwa: Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy. Z medialnych doniesień wynikało, że żaden z nich nie został zaproszony na uroczystości.

Andrzej Duda podkreśla, że zależy mu, aby 100-lecie odzyskania niepodległości było rocznicą, która będzie łączyła, a nie dzieliła Polaków. - To święto samo w sobie jest tak ważne, symboliczne i wyjątkowe, że powinniśmy wspólnie je obchodzić. Przecież we wspólnym świętowaniu nie chodzi o to, żeby nagle pan prezes Jarosław Kaczyński miał poglądy jak pan przewodniczący Grzegorz Schetyna, a Schetyna jak ja. To jest niemożliwe - powiedział prezydent w rozmowie z "Rzeczpospolitą".