Lecha Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie. Internauci oburzeni jego słowami

Lech Wałęsa przyjechał do Sejmu, by spotkać się z protestującymi osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Teraz w internecie krążą słowa byłego prezydenta. Wielu najbardziej oburzyły te o komunie.

- Wezwaliście mnie, więc jestem - mówił Lech Wałęsa do protestujących. Chciałbym wnieść jakiś wkład do waszej walki - powiedział Lech Wałęsa po przeybyciu do Sejmu. Ale rozmowa nie potoczyła się raczej tak, jakby tego oczekiwali protestujący. Dużo było wypowiedzi o samym sobie i o obecnym rządzie. - Próbują was rozgrywać. Nie mieści mi się w głowie, jak niszczą cały nasz dorobek. Są perfidni, gdzieś mają wasze męki - mówił.