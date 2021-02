Lech Wałęsa zaszczepiony. Czeka go wizyta w szpitalu

Lech Wałęsa przyjął we wtorek szczepionkę przeciwko COVID-19. "Od około godziny dwunastej zaczęło się 'błogie odczuwanie' - tak jak kiedyś po 'głupim jasiu'. Musiałem wykonywać wolniej wszelkie ruchy, aby się nie wywrócić. Dwie godziny później zaczęły się kłopoty żołądkowe, które trwały do wczesnego wieczora" - relacjonował w mediach społecznościowych był prezydent.

"W nocy około 2 zaczęły się skurcze nóg, które pojawiały się i zanikały 5 razy (...). To wszystko jest do zniesienia. Oczywiście ratuję się masażami i delikatną gimnastyką. Tak wygląda na razie inność po zastrzyku" - dodał we wpisie Wałęsa. Jednak to koniec problemów zdrowotnych byłego lidera NSZZ "Solidarność.