Lech Wałęsa zaskakuje. Chce żeby o nim zapomniano

Legenda Solidarności oceniała, że politykowi brakuje doświadczenia. - Ja (w przeciwieństwie do niego przyp.red.) miałem praktykę w środowiskach najniższych i szedłem do teorii. A oni wszyscy mają teorię, ale nie mają gdzie praktyki złapać - komentował prezydent.

Trudno powiedzieć czy w ten sposób Wałęsa odnosił się do łatki "elitarysty", która przylgnęła do Trzaskowskiego. Rozwijając tę myśl Wałęsa powiedział, że jako robotnik był stworzony do rozbicia "komuny", jako jej wzorowy robotniczo-chłopski przedstawiciel. Dziś sytuacja jest zupełnie inna i "nie skacze się przez płoty, bo się nogi połamie".