Lech Wałęsa zapomniał o WOŚP. Wyszedł do kościoła bez pieniędzy

Były prezydent Lech Wałęsa w konsternacji. Sięgnął do kieszeni, gdy wolontariuszka podeszła do niego pod kościołem w Gdańsku. Niestety, pieniędzy nie znalazł. Przynajmniej w pierwszej chwili. Pewnie zapomniał, że niedziela 28 stycznia to dzień Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.