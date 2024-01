Wyjątkowa aukcja WOŚP. Ten przedmiot, według Jurka Owsiaka, jest symbolem

Co roku na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzedawanych jest wiele nietypowych obiektów. Uczestnicy tych licytacji, przeprowadzanych dla wsparcia akcji Jerzego Owsiaka są gotowi kupować oferowane przedmioty za nieadekwatną czasem cenę. Chodzi o to, by zebrać pieniądze, które pójdą na szlachetny cel.