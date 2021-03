Lech Wałęsa z żoną nie zadziera. "Kurdę, ma rację"

- Nagrali nasze alkoholowe wyczyny z różnych kamer i potem pokazywano, jak my chlaliśmy. Nie było pijaństwa - mówił prezydent. Po tej wypowiedzi widzowie transmisji usłyszeli dobiegający z głębi domu Wałęsy kobiecy głos. "Rodziną się kurde zajmij!" krzyknęła do małżonka Danuta Wałęsa. Były prezydent nie miał wyjścia - musiał zakończyć transmisję.

Lech Wałęsa: "Kurdę, ma rację"

W środę Lech Wałęsa opublikował nagranie, w którym na samym wstępie odniósł się do "żądań" swojej żony. - Jak niektórzy zauważyli, moja luba włączyła się do mojej dyskusji z wami i zauważyła, że więcej czasu winnym poświęcić swojej rodzinie i ona ma rację. Za mało czasu miałem, by więcej służyć rodzinie, dlatego wysłucham jej prośby czy żądania i trochę więcej czasu będę poświęcał rodzinie - zapowiedział były prezydent. Całe nagranie opatrzone zostało komentarzem, w którym polityk przyznaje rację Danucie Wałęsie. "Kurde, moja luba ma racje, trzeba więcej czasu oddać rodzinie" - napisał były prezydent.

Poza komentarzem do wpadki przed kamerą, Wałęsa żali się w nowym nagraniu, że jego dawni przyjaciele są mu dziś bardziej obcy niż dawni wrogowie. - Ja nie wyobrażam sobie rozmowy z Kaczyńskim, Macierewiczem i spółką, tego się nie da, to jest niemożliwe... Zastanawiam się, jak to możliwe, by niedawni wrogowie, przeciwnicy byli lepsi niż dawni przyjaciele. Jak można być bardziej perfidnym niż komuniści? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Pomyślę o tym, a wy mi pomóżcie - powiedział Lech Wałęsa. Po czym zgodnie z postulatem żony zakończył swoje rozważania.