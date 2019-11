Lech Wałęsa w zagranicznej prasie: "Wszystko zmieniło się wraz z wyborem Jana Pawła II"

Włoski dziennik "La Repubblica" opublikował wywiad z Lechem Wałęsą. "Byliśmy sami, a potem przybył Wojtyła" - brzmi nagłówek pisma, w którym były prezydent RP opowiada o przemianach w Polsce i Europie.

- Cały świat mówił nam: przestańcie robić głupoty, w kraju kontroluje was krok po kroku dwieście tysięcy sowieckich żołnierzy, wokół Polski jest ich ponad milion, są silosy broni nuklearnej - podkreśla Wałęsa. Zaznacza, że ruchy wolnościowe nie miały szansy z komunizmem, ale wtedy pojawił się Jan Paweł II. Były prezydent stwierdza, że wybór Polaka na papieża i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku zmieniły bieg wydarzeń.

Oczywiście - zaznaczył Wałęsa cytowany przez RMF FM - to nie papież zrobił rewolucję, ale to tak, jakby dał nam słowo, a my przełożyliśmy je na zwycięstwo.

Były polityk ocenił także, iż Jan Paweł II przyczynił się do obalenia muru berlińskiego. Stwierdził, że papież nakłonił społeczeństwo, aby protestowało, ale też by robiło to w sposób pokojowy i bez rozlewu krwi.