Osobisty wpis premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku

Szef rządu Mateusz Morawiecki zamieścił na swoim profilu poruszający wpis. Wspomniał w nim o swoim zmarłym niedawno ojcu Kornelu Morawieckim, a także przypomniał dramatyczną historię z lat 80-tych.

"Dzisiaj przeżywamy Zaduszki; w Kościele to szczególny dzień, podczas którego wspominamy naszych bliskich Zmarłych; dla mnie to dzień szczególny ze względu na odejście mego Taty " - napisał szef rządu na Facebooku.

"1 stycznia 1982 roku rodzice tego dziecka zaprosili do mieszkania patrol złożony z żołnierzy zasadniczej służby, których przywódcy stanu wojennego skierowali na ulice polskich miast w mroźną zimę 1981-1982. Rodzice Arka zaprosili młodych żołnierzy do swojego domu, żeby mogli się ogrzać. Według dostępnych relacji w czasie odkładania broni przez jednego z żołnierzy nastąpił wystrzał, a pocisk ranił dziecko. Pomimo szybkiej pomocy, chłopca nie udało się uratować. To jedna z wielu bezimiennych ofiar okresu stanu wojennego, nie wymieniana w podręcznikach historii. Parę lat temu udało się nam odnaleźć grób tego dziecka. Co roku ja lub moi przyjaciele zapalamy tam znicz" - pisze premier polskiego rządu.