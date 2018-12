Lech Wałęsa przyleciał do Waszyngtonu. "Walka toczy się dalej"

- W Polsce zlekceważyliśmy demokrację, pozwoliliśmy demagogom zwyciężyć i mamy kłopot - powiedział w Waszyngotnie Lech Wałęsa. Były prezydent przyleciał na pogrzeb George'a H. W. Busha. Zaznaczył, że Amerykanin był prezydentem, który walczył o "wolność, prawdę i uczciwość".

Lech Wałęsa po wylądowaniu w Waszyngtonie wspominał George’a Busha. - Kiedy skończyliśmy swoje kadencje, byłem prywatnie w jego domu, muszę powiedzieć, że wyjątkowo dobrze nam szło podczas spotkań. Problem w tym, że on nie nauczył się polskiego, a ja angielskiego. Zawsze jak jest ktoś trzeci, to nie jest takie wygodne - stwierdził były prezydent.

I zaznaczył, że Bush "walczył o wolność, prawdę i uczciwość". Dziś, kiedy go żegnam, to chcę powiedzieć, że walka toczy się dalej. W Polsce zlekceważyliśmy demokrację, pozwoliliśmy demagogom zwyciężyć i mamy kłopot (…) prawo powinno obowiązywać, konstytucja – powiedział. I wyjaśnił, dlaczego na wspólny lot samolotem do USA z prezydentem Andrzejem Dudą założył t-shirt z napisem "konstytucja".