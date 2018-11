Lech Wałęsa przeprasza za nieobecność na marszu. Zaatakował też Lecha Kaczyńskiego

Były prezydent skomentował swoja absencję podczas "Biało-Czerwonego Marszu". "Musiałbym zachęcić do natychmiastowych działań przeciw" - tłumaczył. Nazwał też zmarłego w katastrofie smoleńskiej L. Kaczyńskiego "miernotą".

"Nie mogłem brać udziału w większym zgromadzeniu z okazji 100 letniej rocznicy. Widząc co się dzieje w Ojczyźnie musiałbym zachęcić do natychmiastowych działań przeciw. Propozycja ta na pewno byłby zwycięska ale kosztowałaby za dużo" - napisał na Facebooku Lech Wałęsa.

Były prezydent odniósł się również do pomnika Lecha Kaczyńskiego, który został w sobotę uroczyście odsłonięty na placu Piłsudskiego. "Nie można się zgodzić na to by bezcześcić plac stawiając takiej miernocie pomnik. Człowiekowi skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za pomówienia i kłamstwa" - dodał.