Lech Wałęsa na Festiwalu Wolności we Wrocławiu. "W wielkich sprawach nic bym nie zmienił"

- Wszelkiego typu rocznice powodują, że każdy z nas zastanawia się nad przeszłością: czy można było więcej, lepiej, mocniej. Gdybym jeszcze raz miał powtórzyć swoją drogę, właściwie w tych wielkich sprawach nic bym nie zmienił – mówił we Wrocławiu Lech Wałęsa.

Zanim jednak Lech Wałęsa wygłosił swoje przemówienie doszło do drobnej usterki nagłośnienia, a były prezydent pozwolił sobie na żart. - No i znów elektryka potrzebujecie – cytuje portal TVN24.

Lech Wałęsa później już mówił o dokonaniach swojego pokolenia. - To, co się wtedy udało, to jest wielka rzecz. I kiedy będzie więcej czasu i spokoju, to będziemy się nad tym zastanawiać, będziemy zauważać jak wielka sprawa się wtedy stała – mówił Lech Wałęsa.