Lech Wałęsa ma żal do Anny Walentynowicz. "Współpracowali"

Były prezydent robi co może, by oczyścić się z zarzutów współpracy z SB. W czwartek opublikował na Twitterze dokumenty, które mają przemawiać za jego wersją zdarzeń. Uderza jednocześnie m.in. w zmarłą podczas katastrofy smoleńskiej Annę Walentynowicz oraz jej wnuka.

"Obiecałem przekonywująco udowadniać jak walczono przeciw mnie, by Was przekonać do mojej rzekomej współpracy z SB. Chodziło tylko o to, byście wy w to uwierzyli i odwrócili się ode mnie. Komuniści byli pewni, że mnie złamią i że tymi i podobnymi sposobami zniechęcą do walki - napisał na Twitterze Lech Wałęsa.