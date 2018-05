Lech Wałęsa komentuje protest w Sejmie. "Ogromna hipokryzja"

Wizyta Lecha Wałęsy u protestujących w Sejmie odbiła się szerokim echem zarówno w Polsce jak i na świecie. Teraz były prezydent komentuje między innymi postawę Kościoła wobec niepełnosprawnych i pisze o gehennie. Ma też konkretną propozycję.

Spotkanie Wałęsy z niepełnosprawnymi w Sejmie nie należało do łatwych. Dużo było wypowiedzi o samym sobie i o obecnym rządzie. Były prezydent opowiadał głównie o swoich sukcesach i nie skorzystał z zaproszenia do spędzenia nocy na miejscu. Teraz twierdzi, że w trakcie rozmów "serce go bolało" i bardzo to przeżył.

Rano odniósł się do poniedziałkowych wydarzeń.

Lech Wałęsa apeluje do Kościoła

"Dziwnym jest milczenie Kościoła i środowisk walczących o życie nienarodzone. Jego Ekscelencja kard Kazimierz Nycz też był u protestujących ale słowo od Boga to za mało. Trzeba czynu, działania i konkretnego wsparcia a nie tylko słów" - pisze Lech Wałęsa na swoim profilu na Facebooku.

"Jest wiele w Polsce 'świętych krów, które jak trzeba krzyczeć na manifestacjach to krzyczą, że będą bronić życia. Za życie nienarodzone gotowi są walczyć.

Dlaczego nikogo z nich teraz nie ma? To jest ogromna hipokryzja" - grzmi.

"Wszyscy wiedzą, że budżet nie jest z gumy i pani minister Rafalska mogła tylko to obiecać na co jej z politycznej 'góry' pozwolono" - tłumaczy Wałęsa. Jego zdaniem "wychodzi teraz bokiem 'kiełbasa wyborcza' przy ogromnym długu publicznym, o którym PiS milczy".

"Mnie tylko poproszono, żebym pomógł i na pewno pomogę na tyle na ile będę mógł, wspomagając wszystkie działania mające zakończyć to gehennę osób niepełnosprawnych" - zapewnia.

Wałęsa przypomniał o premiach dla polityków PiS i zaproponował konkretne rozwiązanie. "Skoro Caritas już otrzymał od wszystkich tych, co wzięli premie, to może te pieniądze transparentnie przelać tak, żeby cala Polska widziała, na rzecz osób niepełnosprawnych." - pisze. Przypomina, że "premie ministrowie dostali z budżetu a nie z Caritasu i do budżetu powinny zostać zwrócone".

Nie wykluczył, że zwróci się o pomoc i wsparcie "nawet do Watykanu do Ojca Świetego Jego Świątobliwości Franciszka".

Kardynał Nycz odwiedził niepełnosprawnych w Sejmie

Metropolita warszawski odwiedził niepełnosprawnych i ich rodziców 25. dnia protestu.

Do spotkania miało dojść z inicjatywy Kościoła. - Wytłumaczyliśmy księdzu kardynałowi nasze postulaty. To, o co walczymy. Powiedział, że zrozumiał, w czym tkwi problem i że będzie się modlił za nasz protest z całego serca - mówiła wtedy Iwona Hartwich.