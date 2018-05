Kardynał Nycz odwiedził niepełnosprawnych w Sejmie. To 25 dzień ich protestu

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz odwiedził niepełnosprawnych i ich rodziców, którzy protestują w Sejmie. Po krótkiej modlitwie wszyscy udali się za zamknięte dla mediów spotkanie.

Osoby protestujące w Sejmie przyznały, że do rozmowy doszło z inicjatywy Kościoła. – To ogromne wsparcie dla nas i naszych dzieci. Dla naszego protestu – mówiła Iwona Hartwich, jedna z liderek protestu. Kard. Nycz pojawił się w Sejmie w sobotę kilka minut po godzinie 10:00 w asyście Straży Marszałkowskiej. Odmówi z protestującymi modlitwę "Ojcze nasz" oraz " Pod Twą obronę " i udzielił wszystkim błogosławieństwa. Następnie rodzice niepełnosprawnych dzieci udali się na spotkanie z duchownym, które było zamknięte dla mediów.

- Wytłumaczyliśmy księdzu kardynałowi nasze postulaty. To, o co walczymy. Powiedział, że zrozumiał, w czym tkwi problem i że będzie się modlił za nasz protest z całego serca - mówiła Hartwich. Duchowny pytał, jak czują się protestujący po tylu dniach w Sejmie. - To pierwsza osoba, która nas naprawdę wysłuchała. To jest ta różnica między kardynałem, a panią minister Rafalską - mówił niepełnosprawny Kuba Hartwich. Wychodzący z Sejmu kard. Nycz nie chciał odpowiedzieć, czy popiera protestujących.