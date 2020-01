Lech Wałęsa apeluje do rodaków. Mówi o odsunięciu władzy "kryterium ulicznym"

"Ja, Lech Wałęsa, proszę wszystkich ludzi walczących i budujących w 1980 roku Solidarność, patriotów Polskich. Musimy zrobić wszystko by jak najszybciej odstawić obecnie urzędujących w obrębie władz" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent.

"Chcą przejąć sądy, by nie dać się rozliczyć za nadużycia w każdej możliwej dziedzinie. To, co głosi prezydent Duda i to, co głoszą premier Morawiecki, minister Ziobro i polityk Rydzyk w wielu dziedzinach to perfidna manipulacja i kłamstwa" - stwierdza były prezydent.