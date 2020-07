Lech Wałęsa apeluje do europosłów. "Zwróćcie się do organów UE"

Lech Wałęsa chce, aby Unia Europejska "otoczyła opieką Polskę i Węgry". Zdaniem byłego prezydenta władze obu krajów chcą doprowadzić do destabilizacji i rozbicia jedności państw europejskich, niszcząc struktury demokracji. Wałęsa zwrócił się do europosłów.

Lech Wałęsa zaapelował do europosłów, by zwrócili się do odpowiednich organów UE z prośbą o "otoczenie opieką Polski i Węgier". Były prezydent przekonuje, że zastępując trójpodział władzy monowładztwem, władze obu państw destabilizują jedność europejską.

"A wszystko to w imię otrzymanego rzekomo od wyborców prawa, powtarzanego jak mantra, do dowolnego w swoim mniemaniu urządzenia Rzeczpospolitej" - napisał Wałęsa na Facebooku. Były prezydent uważa, że "trudne europejskie reformy" doprowadziły do zwycięstwa i umacniania się w niektórych państwach populizmu i demagogii.

Lech Wałęsa apeluje do europosłów. "Natychmiastowe działania albo kryterium uliczne"

"Apeluję do was w imię solidarności, uczciwości, harmonijnego rozwoju Europy abyście korzystając z powagi piastowanych funkcji i możliwości, które one dają - zwrócili się do odpowiednich organów UE" - pisze Wałęsa do europosłów.

Zobacz też: Wybierz! Podcast - Lech Wałęsa o wyborach, Trzaskowskim i "Solidarności"

Jedyną alternatywą dla "szeroko pojętej solidarności europejskiej w działaniu dla dobra całej Europy" jest jego zdaniem "kryterium uliczne, które tak naprawdę jest hańbą naszych czasów". "Apeluję o podjęcie natychmiastowych działań (...) inaczej grozi nam, że dojdziemy do ściany i przegramy wszyscy" - napisał Wałęsa.

We wtorek zakończył się unijny szczyt poświęcony wspólnemu budżetowi. Jarosław Kaczyński ocenił, że Mateusz Morawiecki odniósł "kolejny wielki sukces dla Polski".