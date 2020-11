Lech Kołakowski pozostanie w PiS? Ta odpowiedź daje dużo do myślenia

- Dziś odchodzę z PiS. Nie jesteśmy uciekinierami, jesteśmy bohaterami. To grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła - decyzje są już podjęte - powiedział w rozmowie z RMF FM Lech Kołakowski, zawieszony poseł PiS . Przyznał, że rządzący obóz prawdopodobnie utraci większość. - Kluczową przyczyną mojego odejścia z PiS jest ustawa "piątka dla zwierząt". Nie godzę się z jej zapisami. To jest bubel prawny. Ona przelała czarę goryczy - wyjaśniał.

- Oświadczenie jest wiążące, ale co będzie jutro, zobaczymy - tłumaczył z kolei w TOK FM. Stwierdził, że swoją decyzją chociaż "udzielił pomocy kolegom". PiS bowiem zdecydowało o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów. - Jest ten efekt mojego oświadczenia. Przyszła refleksja u władz Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził. Na pytanie, czy jest szansa, by pozostał w PiS, nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi. - Życie pokaże, ale nie mogłem podjąć innych decyzji, pozostałem wierny wyborcom - zaznaczył.