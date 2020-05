Lębork. Dramat bliźniaczek. Miały być maltretowane od co najmniej 9 miesięcy

Lębork. Maja i Pola miały być maltretowane od co najmniej 9 miesięcy. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Matka 5-letnich bliźniaczek oraz jej partner mają trafić na trzy miesiące do aresztu. Na razie nie przyznają się do winy.

Lębork. Dramat bliźniaczek. Matka i jej partner w areszcie (Policja)