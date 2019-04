Ławka niepodległości za 30 tys. zł. musiała przejść remont. Przestała grać

Trzy miesiące - tyle wytrzymała ławka niepodległości postawiona w Pszczynie. Trzeba ją było odmalować i naprawić nagłośnienie. Urzędnicy twierdzą, że wszystko zrobiono w ramach gwarancji. Przyznają jednak, że będzie problem z jej regularnym odświeżaniem.

- Trzeba było wzmocnić zabezpieczenie tego urządzenia, żeby nikt nie mógł się do niego dostać. I to zostało zrobione. Teraz wszystko działa - zapewnił w rozmowie z portalem dziennikzachodni.pl Piotr Łapa, rzecznik Urzędu Miasta w Pszczynie.

Ławeczka niepodległości w Pszczynie została naprawiona po trzech miesiącach od postawienia. To jedna z wielu, które MON polecił ustawić w całym kraju z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Testował je reporter WP . Łapa stwierdził, że remont był niezbędny, bo urządzenie grające zostało słabo zabezpieczone. Naprawę wykonano na gwarancji, więc nic nie kosztowała samorządu.

Bo chociaż ich wykonanie sfinansował w większości MON, to samorządy są odpowiedzialne za ich utrzymanie "w dobrym stanie technicznym" i konserwację. A metalowe elementy ławki w Pszczynie zdążyły już pordzewieć. To jednak nie wszystko.

- Ponieważ ławeczka jest biała, więc zabrudziła się wskutek użytkowania i przy okazji naprawy urządzenia grającego, została odnowiona. Biel ma to do siebie, że wymaga częstego odświeżania, czyszczenia i musimy mieć to na uwadze - przyznał rzecznik UM w Pszczynie.