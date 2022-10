Las Radia 357 już rośnie w Suchowoli - geograficznym środku Europy

Chętnych do udziału w sadzeniu więcej niż miejsc

W sobotę, 22 października w Suchowoli łącznie prawie 200 osób spotkało się, by wspólnie zasadzić ufundowany przez słuchaczy Las Radia 357. - A właściwie dopiero jego pierwszą część. Tyle terenu zabezpieczyliśmy i tyle byliśmy w stanie posadzić w ciągu jednego dnia. Prawie 4 hektary to 4250 tysięcy sadzonek. I cały dzień pracy dla niemal 200 osób. To rekordowo duża grupa jak na taką akcję. Większej nie dalibyśmy rady ogarnąć organizacyjnie, choć chętnych było kilkakrotnie więcej. Ale nic straconego - sadzimy teraz tylko pierwszą część z ponad 10 hektarów. Kolejne akcje w przyszłym roku - mamy nadzieję spotkać się z każdym, kto chce nam pomóc - mówi Anna Markowicz, koordynująca akcję sadzenia Lasu Radia 357.