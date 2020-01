Łapy psa na komży "niedbalstwem". Parafia w Białymstoku dokładnie instruuje ws. kolędy

"Wyraz największej pogardy" - tak jedna z parafii w Białymstoku ocenia przyjmowanie księdza po kolędzie boso. Na stronie internetowej zaznacza, że parafianie powinni zatroszczyć się też o bezpieczeństwo księży, odprowadzając ich do kolejnych drzwi.



Brak przygotowania na przyjście księdza widać, według parafii, również po wyglądzie parafian. "O ile jest to możliwe, niech będą obecni w domu wszyscy domownicy - oczywiście w stroju wizytowym i w obuwiu, a nie w kapciach. Jeśli domownicy przyjmują boso kapłana - jest to wyraz najwyższej pogardy” - czytamy.

Parafia apeluje również o to, by "podtrzymywać stary, piękny zwyczaj, kiedy to przed dom lub mieszkanie wychodził na spotkanie kapłana - gospodarz, czyli głowa rodziny". To nie wszystko. W komunikacie jest także informacja o zwierzętach.