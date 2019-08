Łapy. Jest wyrok ws. nauczycielki. Dawała klapsy uczennicom

Jest decyzja Sądu Okręgowego w Białymstoku ws. nauczycielki, która została oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch uczennic. Kobieta wróci do pracy od początku roku szkolnego.

Według aktu oskarżenia, w lutym 2018 roku 50-letnia nauczycielka z podstawówki w miejscowości Łapy miała uderzyć dwie uczennice. Miało się to stać po tym, jak jedna z dziewczynek uderzyła drugą piórnikiem, a ta kopnęła koleżankę w nogę. Prokuratura Rejonowa w Białymstoku uznała, że doszło do naruszenia przez osobę dorosłą nietykalności cielesnej dzieci.

Oskarżona kobieta nie przyznała się do zarzutów. Tłumaczyła, że nie były to klapsy, lecz dotyk w okolicy biodra. Zdecydowała się na taki ruch w żartach, żeby rozładować konflikt między uczennicami.

Początkowo Sąd Rejonowy w Białymstoku zgodził się z tym, że doszło do naruszenia nietykalności. Jednak postępowanie warunkowo umorzono na rok z powodu pozytywnych opinii o pracy nauczycielki. Oskarżona musiała zapłacić 500 złotych na cele społeczne.

Do tej pory nauczycielka była zawieszona w pracy, jednak sąd zdecydował że teraz może wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Kobieta wróci do pracy od początku roku szkolnego.