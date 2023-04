Lany Poniedziałek. Mandat za oblewanie wodą w Śmigusa-dyngusa

Co ważne, oblewanie wodą pojazdów może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. "Również oblanie wodą szyby jadącego samochodu lub rowerzysty albo rzucanie w szyby samochodowe woreczkami z wodą nie mieści się w ramach zwyczaju bo może w konsekwencji doprowadzić do wypadku drogowego, a sprawca może ponieść odpowiedzialność karną za swoje zachowanie" - informuje Policja za pośrednictwem swojej strony internetowej. Jeżeli natomiast dojdzie do naruszenia nietykalności cielesnej, może zostać zasądzona kara pozbawienia wolności w wymiarze do roku.