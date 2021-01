Lady Pank. Andrzej Łabędzki ma ciężko chorego syna. Pomaga mu Jan Borysewicz

Andrzej Łabędzki był gitarzystą Lady Pank w latach 1994-2001. Popularny polski zespół wciąż działa, choć musiał zawiesić trasę koncertową z powodu epidemii koronawirusa . Dziś, jeden z liderów kapeli - Jan Borysewicz - zwraca się do fanów, próbując pomóc dawnemu koledze z zespołu.

Zaledwie trzyletni syn gitarzysty jest chory na ciężką chorobą genetyczną. To zespół Noonan. Rozległe objawy choroby, która daje o sobie znać m.in poprzez skoliozę, zaburzenia krzepliwości krwi, problemy z nerkami czy słuchem sprawiają, że rodzice są zmuszeni korzystać z usług wielu specjalistów, a to niestety kosztuje.

Dlatego Jan Borysewicz zdecydował się nagrać film, w którym prosi fanów zespołu o dołożenie się do leczenia dziecka. - Okażcie dobre serce i pomóżmy Andrzejowi w walce o zdrowie jego ciężko chorego synka. My jako zespół Lady Pank już to robimy. Na dole macie link, bądźcie hojni kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję i pozdrawiam - słyszymy.