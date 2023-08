Kwiaty, flagi, klęczący ludzie w mundurach. Teraz Jewgienij Prigożyn zostanie bohaterem?

W Sankt Petersburgu sympatycy Prigożyna składali kwiaty przed wejściem do kawiarni należącej do biznesmena. "Dostał to, czego chciał, żałuję tylko, że zawrócił spod Moskwy","Każdy wie, czyje to dzieło", "Wagnerowcy zostali osieroceni, teraz mogą już tylko ginąć w okopach", "Tradycyjnie Rosja płonie. Jedni bohaterowie Rosji zestrzeliwują samolot z innymi bohaterami Rosji" - takie komentarze pojawiły się w petersburskim serwisie Fontanka.ru.