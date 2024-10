Kwaśniewski: To jest wystawianie nas na śmieszność

- To są w ogóle argumenty nie do zaakceptowania, bo jeżeli prezydent będzie decydował na podstawie tego, kto był ojcem, dziadkiem czy pradziadkiem, to znaczy, że ktoś tu zwariował, i to nie ambasador, tylko raczej ten drugi - powiedział były prezydent. - To jest osłabianie państwa polskiego, to jest wystawianie nas na śmieszność, w dodatku to jest nieskuteczne - ocenił.