Kwaśniewski pytany o sondaż. Mówi o "sukcesie" Hołowni

Aleksander Kwaśniewski był pytany w Polsat News o to, czy opozycja "jest w stanie przejąć władzę". Były prezydent stwierdził, że teraz nie, bo "arytmetycznie większość nadal jest po stronie Zjednoczonej Prawicy".

- Widzimy jednak, co się dzieje po prawej stronie. Jedne projekty są niepopierane przez ugrupowanie pana Ziobry, w innych odrębne zdanie ma pan Gowin. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z rządem mniejszościowym, acz ciągle jest to siła wystarczająca, aby arytmetyka się nie zmieniła - tłumaczył polityk.