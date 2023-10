Kwaśniewski poruszony słowami szefa MSZ. "Myślałem, że mnie przekręci"

- Opowieści prezydenta, że Ukraina to jest jak ten tonący, co się brzytwy chwyta, to jest niedopuszczalne - Kwaśniewski ocenił słowa Andrzeja Dudy, który, jego zdaniem, "grał do pewnego momentu kartą ukraińską bardzo sprawnie". Wszystko się zmieniło, gdy zrobiło się blisko do wyborów i do głosu doszedł strach o procenty, które mogłyby trafić do Konfederacji za ich narrację nieprzychylną Ukrainie - ocenia gość "Didaskaliów".