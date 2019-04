Kwaśniewski o strajku nauczycieli: propozycje rządu brzmią nieźle

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski twierdzi, że rząd przedstawił nauczycielom rozsądne propozycje, jednak nie dziwi się, że nie spełniły ich oczekiwań. Kwaśniewski jest szczególnie rozczarowany postawą minister finansów Teresy Czerwińskiej.

"Historyczny" Okrągły Stół

Były prezydent i uczestnik Okrągłego Stołu wrócił do wydarzeń z 1989 roku. Kwaśniewski podkreślił, że obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się w atmosferze wzajemnej nieufności między stroną rządową a Solidarnością. - Od początku miałem poczucie historycznej chwili. To było jedno z najbardziej fascynujących doświadczeń w moim życiu politycznym. To było ciekawe - tych ludzi znaliśmy na ogół z notatek Urzędu Bezpieczeństwa i "mrocznych opowieści”. (...) To wydarzenie otworzyło polską drogę do demokracji i późniejszych reform - wspominał.