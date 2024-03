Kwaśniewski o "decydującym momencie". Miał "łezkę w oku"

We wtorek 12 marca świętować będziemy 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Aleksander Kwaśniewski, który był wówczas prezydentem, wyznaje, że dla niego ważniejszym momentem był szczyt NATO w Madrycie w 1997 roku. - To był bardzo emocjonujący moment i nawet moment łzy w oku - stwierdził.