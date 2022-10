Kwaśniewski o aferze podsłuchowej: czuję się ofiarą

Aleksander Kwaśniewski o działaniach Rosji

Podczas wywiadu była głowa państwa została zapytana również o ministra obrony Rosji. Przypomnijmy, że Siergiej Szojgu dzwoni do swoich odpowiedników z Zachodu. - Rosjanie coś kombinują. To ruch bezprecedensowy w trakcie wojny. Boję się, że to próba narracji na przypadek, gdyby brudna bomba została użyta przez Rosjan - powiedział Aleksander Kwaśniewski.