Kwaśniewski: Koniec PiS może być początkiem Andrzeja Dudy

Koniec rządów PiS to moment, kiedy Duda może rzeczywiście stać prezydentem - ocenia była głowa państwa. - Bo, umówmy się, gdyby wygrało PiS, jego rola by się sprowadzała do wysłuchania Jarosława Kaczyńskiego, komu ma podpisać nominację - precyzuje Kwaśniewski. Jednak na pytanie, czy jego zdaniem Andrzej Duda będzie do tego zdolny, odpowiada: - Patrząc na to, co się dzieje, nie wydaje mi się.