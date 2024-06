Kuzynka Putina na stanowisku wiceministra obrony. Nieoczekiwana zmiana na Kremlu

Według autorów śledztwa panieńskie nazwisko Anny to Putin. Urodziła się w Iwanowie, a jej ojciec jest kuzynem rosyjskiego prezydenta. W latach 90. kobieta pracowała jako psychiatra w miejscowym szpitalu psychiatrycznym, a po dojściu Putina do prezydentury przeprowadziła się do Moskwy i zaczęła dostarczać sprzęt medyczny. W 2007 roku wyszła za mąż za Siergieja Tsiwilewa.