Kurki przed sezonem? Towar luksusowy

Kurki przed sezonem. Cena przyprawia o zawrót głowy

Lidl proponuje swoim klientom kurki w cenie promocyjnej 19,99 zł za 200 g. Jak wylicza "Fakt", to oznacza, że za kilogram kurek trzeba zapłacić prawie 100 zł. Co więcej, jest to cena z rabatem wynoszącym 28 procent.