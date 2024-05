Emeryt na urlopie trzyma się za portfel. "Z roku na rok ceny rosną"

"Wydajemy tylko na małe przyjemności"

Ustroń ma bogatą bazę noclegową. W miasteczku na co dzień mieszka ok. 15 tys. osób, a miejsc noclegowych - tych ewidencjonowanych - jest ok. 9 tys. To hotele, pensjonaty i pokoje gościnne. Do tego sanatoria i uzdrowiska, z których Ustroń słynie.