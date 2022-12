Kuriozalny wpis Barbary Nowak. Tym razem wykorzystała Boże Narodzenie

"Zamiast lampki białego wina do ryby, wypiłaś Basiu aż dwie butelki. To widać, bo piszesz głupoty. Nieładnie!", "Wasz szacunek do życia kończy się, gdy to życie okazuje się homoseksualne, albo transplciowe.", "Zaczęłabym wyliczać przejawy braku szacunku obecnej władzy, ale Twitter nie przewiduje takiej liczby znaków.", "Proszę to przekazać rodzinom Izy z Pszczyny, Agnieszki z Częstochowy, Marty z Katowic i innym ofiarom wyroku TK Przyłębskiej dokonanymi rękami lekarzy dla fundamentalistów takich, jak pani płacz nad szacunkiem do życia! Czyjego? Skazać kobiety na eutanazję w imię umierającego płodu?"