Kuriozalna sytuacja. Radny Wojciech Dorżynkiewicz narzekał na bibliotekę, nie zwracał książek

To szukanie na mnie haków - twierdzi Wojciech Dorżynkiewicz, radny PO ze Szczecina. Choć te słowa brzmią poważnie, dotyczą, wydaje się, błahej sprawy. Jest afera, bo radny nie zwracał książek. Twierdzi, że to nie jego wina. Dyrektor biblioteki ma inne zdanie.

Szczeciński radny nie zwracał książek przez osiem lat. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i Książnicy Zachodniopomorskiej. Nie płacił też za to kar. Powód? Są dwie wersje, bo są dwie strony sprawy.

Biblioteka widzi to inaczej. Zapewnia, że system jest sprawny, a radny nie reagował na wezwania do zwrotu książek i nie płacił kar, które wynoszą prawie 4 tysiące złotych. Dyrektor biblioteki Krzysztof Marcinkowski zapewnił, że do Dorżynkiewicz wysłano sześć wezwań do zapłaty kar, z czego dwa listem poleconym, których odbiór radny potwierdził podpisem.