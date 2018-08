"Kurier" wpadł w Świecku. CBŚP rozbiła narkotykowy szlak z Holandii do Polski i odkryła magazyn

185 kg narkotyków o wartości przeszło 5 mln zł przejęli policjanci z Dolnego Śląska. Najpierw wpadł "kurier", a potem reszta szajki. CBŚP rozbiła tym samym szlak przemytniczy prowadzący z Holandii. Największe wrażenie na śledczych zrobił jednak magazyn.

Kokaina, amfetamina, marihuana i MDMA leżały posortowane na półkach. Każda paczka była dokładnie oznaczona - tak, by narkotyki można było szybko zapakować do auta i przewieźć. Magazyn był świetnie zorganizowany i ukryty w hali na terenie województwa wielkopolskiego. To było serce sprawnie działającego szlaku przemytniczego z Holandii do Polski.