Kupiłeś ten śpiwór w Decathlonie? Powinieneś uważać

Sklep Decathlon informuje o wadzie w jednym ze swoich produktów, która może doprowadzić do tragedii. Chodzi o śpiwór dziecięcy FORCLAZ 10.

"W ramach działań w zakresie weryfikacji bezpieczeństwa i wsłuchując się w głos naszych klientów, pracownicy marki Quechua uznali, że produkt nie odpowiada pożądanemu poziomowi bezpieczeństwa. Stwierdziliśmy, że w bardzo rzadkich przypadkach sznurek przy kapturze śpiwora może owinąć się wokół szyi dziecka, co z kolei może doprowadzić do wypadku" - czytamy na stronie sklepu.

Decathlon informuje, że klienci mają trzy możliwości. Mogą samodzielnie usunąć wadę przez usunięcie sznurka, oddać śpiwór do naprawy lub też zwrócić go do sklepu.