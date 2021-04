Kupił nawóz do trawnika. Ostrzeżono go, że może z tego zrobić bombę

Chodzi o to, aby służby mogły bez problemu znaleźć osoby, które nabywają materiały mogące posłużyć jako składnik materiału wybuchowego. Celem jest skuteczniejsze zapobieganie aktom terrorystycznym.

W Komendzie Głównej Policji powstała specjalna, niejawna baza takich transakcji, a także adres mailowy, na który należy zgłaszać podejrzane zakupy. – Nie wpisujemy do bazy takich drobnych zakupów. Chodzi o duże transakcje i zaginięcia towaru, np. w sklepie czy w magazynach – mówi rzecznik KGP Mariusz Ciarka .

Klient warszawskiego sklepu Leroy Merlin ma jednak wątpliwości, co dzieje się dalej z jego danymi. Przy kasie musiał podpisać dokument - "Informacja dotycząca nabycia prekursorów materiałów wybuchowych."

Market odpowiada WP, że chodziło tylko o obowiązek informacyjny. – Klienci są informowani przez kasjerów, że produkt, który kupili jest w katalogu prekursorów. To kupujący musi w razie zakupu, na przykład tony produktu, zgłosić ten fakt do bazy – zapewnia menedżer do spraw komunikacji Leroy Merlin Maksymilian Pawłowski.