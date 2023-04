Kumulacja rozbita. Gigantyczna wygrana w Lotto

Szansa na kolejne duże wygrane

Kolejne losowania i szanse na wygrane wciąż przed nami. W piątek w Eurojackpot do wygrania jest 80 000 000 zł, a już w czwartek w Lotto - 2 000 000 zł. Po dopłaceniu złotówki do zakładu Lotto, możemy zagrać o 1 000 000 zł w Lotto Plus. Transmisje z losowań gier Lotto można obejrzeć o godz. 22:00 w TVP3 oraz na lotto.pl, Facebooku i kanale YouTube.